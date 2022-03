"Na sequência do comunicado divulgado pela banda, o Rock in Rio confirma o cancelamento do concerto dos Foo Fighters, agendado para o dia 18 de junho de 2022 na Cidade do Rock", pode ler-se em comunicado enviado pelo Rock in Rio Lisboa ao SAPO Mag.

"A organização do festival respeita a decisão da banda, que à luz dos recentes acontecimentos tomou a decisão de suspender as suas digressões, e está solidária com a família, amigos e fãs dos músicos", acrescenta o texto.

Os Foo Fighters anunciaram hoje o cancelamento da sua digressão, depois da morte do baterista Taylor Hawkins, na passada sexta-feira, em Bogotá.

"É com grande tristeza que os Foo Fighters confirmam o cancelamento de todas as datas futuras da digressão devido à trágica perda do nosso irmão Taylor Hawkins. Lamentamos e partilhamos a desilusão de não nos irmos ver como planeado", partilhou a banda nas suas redes sociais.

"Em vez disso, vamos tirar este tempo para fazer o luto, para sarar as feridas, para puxarmos os nossos entes queridos para perto de nós, e para valorizar toda a música e as memórias que fizemos juntos", acrescenta o comunicado dos Foo Fighters.

O Rock in Rio está à procura de um novo cabeça de cartaz para a edição do festival que deverá ser anunciado em breve. "Neste momento, a Organização do Rock in Rio levará a cabo todos os esforços para anunciar o quanto antes um novo cabeça de cartaz para a 9.ª edição do festival", garantiu o festival.

Os fãs poderão manter o seu bilhete ou solicitar o reembolso, em datas e meios que serão divulgados em breve.