A 3 e 4 de abril, a peça, que mobiliza intérpretes como Patrícia da Silva e Paula Sá Nogueira, criadores como o cineasta André Godinho, o artista Vasco Araújo e o músico Filipe Sambado, também estará disponível no formato online, na página do Teatro Municipal do Porto.

“Azul Vermelho Azul Manteiga” é um espetáculo para crianças, a partir dos livros de historiador Michel Pastoureau, especialista em simbologia, do artista plástico Josef Albers, mestre da Bauhaus, expoente do abstracionismo, teórico e professor de arte, e do filósofo Ludwig Wittgenstein, autor de "Anotações sobre as Cores", que utiliza jogos de linguagem para discorrer sobre a sua perceção.

"Juntos, estes autores ensinam-nos a estudar a natureza das cores e a questionar o modo como vemos as coisas, as casas, as plantas, os animais, as pessoas", escreve a companhia Cão Solteiro, na apresentação do espetáculo.

"As cores têm uma história atribulada de viagens, têm sentimentos, têm amigos e inimigos, ensinam códigos que seguimos sem pensar, influenciam profundamente o ambiente, os comportamentos, a linguagem e a imaginação", acrescenta a Cão Solteiro.

Para a companhia, a apresentação da peça é tanto ou mais importante quanto se atravessa "um tempo em que potenciar a sensibilidade surge como uma necessidade premente, em todas as áreas de envolvimento humano".

"A consciência e sensibilidade à cor podem ser instrumentos essenciais contra as forças da insensibilidade e da brutalidade", garante a companhia.

“Azul Vermelho Azul Manteiga” é uma criação da Cão Solteiro Teatro, com texto, ilustrações, caderno de imagens e figurinos de Mariana Sá Nogueira, cenografia de Vasco Araújo, desenho de luz de Daniel Worm d’Assumpção e vídeo de André Godinho e Mário Melo Costa.

As interpretações são de Patrícia da Silva, Paula Sá Nogueira, com participação especial de Miguel da Silva e Rodrigo Sá Nogueira, desenho de som e "barulhinhos" de Filipe Sambado, que também se junta às vozes de André Godinho e Cecília Henriques.

A captação de som é de Marcelo Tavares, o teaser, de Noëlle Georg, a direção de produção e fotografia, de Joana Dilão, a produção, de Mariana Sá Marques, a costura, da Mestra Teresa Louro. A estes junta-se ainda Sara Vicente, estagiária de cenografia, de mestrado em Teatro (ESTC).

Coprodução da Cão Solteiro Teatro com o LU.CA - Teatro Luís de Camões e A Oficina, “Azul Vermelho Azul Manteiga” conta com apoios do Alkantara, da Junta de Freguesia da Misericórdia, da Lisboa Film Commission, do Teatro Praga/ Rua das Gaivotas/6, e com parceria da livraria Tinta dos Nervos.

Com acesso gratuito, o espetáculo fica disponível na programação online do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões e d'A Oficina, de sábado, 27 (10:30), a domingo, 28 de março (18h30).

Na programação online do Teatro Municipal do Porto, poderá ser vista durante 48 horas.

O acesso é gratuito, mediante inscrição nos sites dos teatros.