Às quartas-feiras às 21:00 vão ser transmitidos os concertos “Fora de Série”, aos domingos às 11:00 os espetáculos do serviço educativo, aos domingos os “Concertos da Casa” e, no último sábado do mês às 16:00, um recital de órgão, transmitido em direto.

Na quarta-feira, é transmitido um espetáculo do coreógrafo Rui Horta, com o pianista Rolf Hind a interpretar “Sonatas and Interludes”, de John Cage, e a bailarina Silvia Bertoncelli também em palco.

No dia 07, é exibido o concerto da Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Joseph Swensen, com um programa composto por duas obras de Mozart: o Funeral Maçónico e a Sinfonia n.º 35 em Ré maior.

Três dias depois, a Casa da Música revisita o concerto da Orquestra Sinfónica a que dá nome que assinalou os 20 anos deste agrupamento musical, que se realizou no dia 02 de outubro do ano passado.

Dirigida pelo então maestro titular Baldur Brönnimann, com a Digitópia, a atuação consistiu na estreia mundial do concerto para orquestra de Daniel Moreira, numa encomenda da Casa da Música.

No dia 14 de março, é transmitida a atuação da Orquestra Sinfónica do Porto sob direção de Vassily Sinaisky, com Rafael Kyrychenko ao piano para interpretar o Concerto para Piano e Orquestra n.º 23 em Lá maior de Mozart.

No dia 17, a Casa da Música transmite ‘online’ o concerto “Uma viagem pelo sistema solar”, realizado em 31 de janeiro de 2009, que juntou a então Orquestra Nacional do Porto ao Coral de Letras da Universidade do Porto para interpretar “Os Planetas”, de Gustav Holst, sob a direção do maestro Martin André.

O Remix Ensemble mostra o concerto, de 11 de janeiro de 2020, em que tocou “Les Oiseaux Exotiques”, de Messiaen, com Peter Rundel a dirigir e Pierre-Laurent Aimard ao piano.

No dia 24, voltam os concertos da Orquestra Sinfónica do Porto, com o Concerto para tímpanos e orquestra de Mauricio Kagel, com direção de Sylvain Cambreling.

O concerto de órgão no dia 27 vai ser transmitido em direto com Jonathan Ayerst.

Um dia depois, a Casa da Música recupera o concerto da Orquestra Jazz de Matosinhos com Gileno Santana no trompete de homenagem à obra de Miles Davis e Gil Evans.

“Nos dias anteriores a cada transmissão, são disponibilizados os materiais informativos e promocionais – entrevistas com maestros, compositores e solistas, folhas de sala, notas de programa, etc. – que permitem conhecer melhor as propostas da programação”, lembra a Casa da Música.

As transmissões podem ser vistas no blogue da Casa da Música, onde ficam disponíveis por 24 horas, e nas contas da instituição no Facebook e no Youtube.