Catarina Furtado vai subir ao palco principal da Web Summit no dia 3 de novembro às 16h10. A apresentadora portuguesa vai estar à conversa com Sofia Nunes, cofundadora da Mambu, sobre "a importância dos meios e tecnologias digitais no combate às desigualdades, às violências e discriminações em matéria de género, saúde sexual e reprodutiva, direitos e oportunidades".

O painel vai contar com moderação de Charlotte Jee, jornalista da MIT Technology Review.

"Catarina sublinha a urgência em ampliar as vozes e os movimentos de jovens e mulheres que em todo o mundo encontram no digital o espaço público que lhe é vedado em muitos países e comunidades. Lembra também que o acesso ao digital é ainda um privilégio inacessível em muitas partes do mundo e indica os novos desafios a que importa dar uma resposta eficaz e coerente, aliada à Agenda de Desenvolvimento 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e à nossa humanidade partilhada", frisa a agência da apresentadora da RTP1 e Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População.

A relação entre o ativismo feminista e as redes sociais também será um dos tópicos da conversa.

"Não nos deixemos aprisionar pelas frases curtas e pelo número de caracteres, pelos slogans que acabam ao serviço de populismos. Ser feminista é ser informada/o e ser solidária/o, apoiar outras mulheres, não só enquanto vítimas, mas também enquanto pessoas com direitos, capazes de exercer lugares de liderança e inovação”, frisa Catatina Furtado.