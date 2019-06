A líder do BE assistiu hoje a um ensaio deste projeto na escola Maria Keil, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, um exemplo de como a iniciativa “está a correr tão bem”.

Em declarações aos jornalistas no final da visita, Catarina Martins destacou a importância de “generalizar este projeto”, assinalando que “todas as escolas precisam de mais acesso à música, de mais acesso à arte”.

“Nós sabemos que ele é particularmente importante em territórios com dificuldades até do ponto de vista do insucesso e do abandono escolar, tem mostrado que é capaz de combater o abandono escolar, o insucesso escolar, tem mostrado que é capaz de criar comunidades educativas mais fortes, maior sucesso escolar mas, na verdade, nós precisávamos de projetos destes em toda a escola”, afirmou.

Para Catarina Martins, “o acesso à música, à arte, durante o tempo da escola, é absolutamente essencial, é uma aprendizagem que todas as crianças têm direito e, neste momento, na verdade, os conteúdos artísticos estão muito menorizados nos programas escolares”.