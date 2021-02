Pequenas peças de teatro, música e dança vão ser transmitidas pela internet a partir de sexta-feira, ajudando “a promover a cultura no contexto das recentes medidas de confinamento geral, decorrentes do estado de emergência que decorre da pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2”, explicou à agência Lusa a vereadora da Cultura da Câmara de Leiria.

Anabela Graça lembrou que o novo confinamento obrigou ao encerramento de todos os equipamentos culturais e ao cancelamento, novamente, da programação presencial.

“Deste modo, o município de Leiria pretende continuar a promover a cultura e a realizar algumas iniciativas ‘online’, nas redes sociais e com agentes culturais do concelho”.

A programação de “Centro Cultural” foi desenhada em parceria com os agentes culturais e os serviços do município, “designadamente a rede de museus e galerias, a Biblioteca Municipal e os teatros”.

A produção é da cooperativa Ccer Mais e Casota Collective.

Os vídeos serão transmitidos através do Facebook do município de Leiria, sempre às 21h30, e a vereadora espera “um acolhimento positivo” da parte do público.

“Trata-se de uma programação cultural que é oferecida regularmente, para fruir no domicílio, que pretende também promover e reforçar o confinamento necessário”.

Para breve, a Câmara de Leiria promete a apresentação de mais iniciativas culturais online, nomeadamente “de promoção do livro e da leitura, do património histórico e cultural e das artes performativas, entre outras, bem como algumas novidades”, avançou Anabela Graça.

A programação tem início, na sexta-feira com a atuação do grupo de teatro Te-Ato, no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria.

No sábado, o Orfeão de Leiria apresenta-se no palco do Teatro Miguel Franco. Para domingo, a companhia de dança e animação Son Latino preparou uma atuação para o Moinho do Papel.

O segundo fim de semana de “Centro Cultural” compreende um momento dramatúrgico pelo grupo “O Nariz”, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, no dia 19, enquanto dia 20 a Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria sobe ao Castelo para um momento musical. Dia 21, é a vez dos bailarinos do Conservatório Internacional Annarella Sanchez dançarem no Teatro José Lúcio da Silva.

O coro Ninfas do Lis atuará na Igreja de São Pedro no dia 26, enquanto o Quarteto de Saxofones SAMP leva jazz ao Banco das Artes Galeria no dia 27. A performance coreográfica da Escola Clara Leão no mimo - Museu da Imagem em Movimento é exibida a 28.

No último fim de semana de “Centro Cultural”, o Leirena Teatro apresenta-se no Museu de Leiria a 5 de março, o Instituto Jovens Músicos atua no Cine-Teatro de Monte Real a 6 de março e a Escola Diogo de Carvalho dança no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria a 7 de março.