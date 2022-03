A propósito do programa de abril hoje anunciado, o Theatro Circo sublinha que é “um dos mais ambiciosos desde o início da pandemia”, com as celebrações de aniversário a contarem com dois espetáculos de dança contemporânea e uma dezena de concertos.

A sala bracarense abrirá e encerrará abril com duas performances no âmbito do ciclo “A dança dança-se com os pés”. São elas “Lowlands”, coreografia de Hélder Seabra para oito intérpretes, e “Den.tro”, de Maria Fonseca, da Companhia Útero.

De entre os concertos, destaque para o regresso a Portugal, a 02 de abril, da cantora espanhola Buika e, no dia seguinte, para a atuação da Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção dos maestros Osvaldo Ferreira e Julien Benichou.

A cantora norte-americana Emily Jane White, que edita este mês o álbum “Alluvion”, fará uma curta série de cinco concertos em Portugal, a começar por Braga (06 de abril), seguindo-se Guarda, Setúbal, Portalegre e Ílhavo.

A 09 de abril apresentar-se-ão no Theatro Circo dois projetos de Braga: This Penguin Can Fly e Ocenpsiea.

Até ao final de abril, a par das atuações de Céu e Labaq na noite de aniversário (dia 21), está ainda prevista a passagem do músico britânico Nitin Sawhney por Braga, no dia 23, onde vai apresentar o álbum “Immigrants”, editado em 2021.