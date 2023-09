Chris Evans e Alba Baptista casaram no sábado em Massachusetts.

O ator norte-americano de 42 anos e a atriz portuguesa de 26 oficializaram a relação numa propriedade privada em Cape Cod, segundo o The New York Post' e a revista People.

O casal convidou a sua família mais próxima e amigos para uma cerimónia íntima em que se assinaram acordos de confidencialidade e os telefones foram confiscados.

Ainda assim foram vistos alguns amigos famosos nas redondezas: Robert Downey Jr. e a sua esposa Susan Downey, Chris Hemsworth e Elsa Pataky, e Jeremy Renner foram "apanhados" a almoçar no restaurante de um hotel de luxo em Boston; John Krasinski e Emily Blunt foram vistos a regressar da festa pouco depois da meia-noite.

Foi em novembro de 2022 que uma fonte confirmou à revista People que os dois atores estavam a namorar "há mais de um ano e é sério".

A relação foi mantida privada até que a antiga estrela da Marvel a "confirmou" este ano com uma montagem de fotografias nas redes sociais com a protagonista de "Warrior Nun" no Dia dos Namorados.