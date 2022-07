Chris Pratt pediu desculpa ao lutador do UFC Israel Adesanya, que respondera de forma brutal às críticas que o ator fizera à sua atuação no evento UFC 276.

No sábado, o lutador nigeriano da Nova Zelândia venceu Jared Cannonier por decisão unânime, aumentando o seu palmarés nas Artes Marciais Mistas (MMA) para 23 vitórias, 15 delas por KO, e apenas uma derrota.

No entanto, a atuação daquele que é um dos melhores lutadores do UFC esteve longe de convencer muitos fãs do MMA, incluindo Chris Pratt, que disse ao programa do canal ESPN que o combate não esteve à altura da sua dramática e excêntrica entrada no evento.

A ENTRADA.



Na quarta-feira, o lutador respondeu nas redes sociais com uma mensagem brutal": "Bom dia. Sou o maior. Tu és só um fã" [Good morning. I’m the man. You’re just some fan"].

Havia um "toque" cinéfilo a acompanhar o recado "I´m the Man": o excerto de uma cena do filme "Procurado", onde um ainda pouco conhecido Pratt era deixado KO com um teclado.

No filme de 2008, a personagem de James McAvoy, motivada por uma nova confiança, despede-se da sua empresa e à saída, o seu melhor amigo (e amante da sua namorada), papel de Pratt, diz-lhe "Who´s the man?" [Quem é o maior?] e como resposta leva com o teclado na cara e um "I´m the man" [Sou eu].

O ator viu a resposta que se tornou viral e voltou atrás: "Tens razão. Peço desculpa, meu irmão. Incomoda-me quando as pessoas criticam o meu trabalho por nunca terem arriscado nada. Faz de mim um hipócrita fazer-te exatamente a mesma coisa. Não foi bom da minha parte. Continua assim, campeão".