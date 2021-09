A cantora e compositora portuguesa Bárbara Tinoco inicia a programação com um concerto dia 24 deste mês seguindo-se, entre os dias 1 e 9 de outubro, a 16.ª edição do Estarrejazz.

Ao todo vão ser seis concertos noturnos: o coletivo Dijazz Band, septeto Estarrejazz, Roberta Sá e Daniel Jobim, Pedro Moreira Sax Ensemble, César Cardoso e Orquestra de Jazz de Estarreja com Vitorino e Janita Salomé.

A edição deste ano do Estarrejajazz é dedicada aos coletivos e ensembles, formações entre os sextetos e decatetos, maioritariamente portuguesas, mas com a presença do jazz praticado em Espanha, com o coletivo Dijazz Band, que confere o cunho ibérico ao festival.

Destaca-se ainda o concerto “Chega de saudade”, de homenagem a Tom Jobim com Roberta Sá e Daniel Jobim, que chega diretamente do Rio de Janeiro.

No último dia de outubro, domingo (21h30), os D.A.M.A., habituados a tocar para grandes multidões, apresentam-se na sala de espetáculos de Estarreja num formato mais intimista.

Uma das maiores referências da música popular brasileira, Moacyr Luz, antecipa o calor do Carnaval, com uma roda de samba, aberta às escolas de samba locais, pelas 21h30 de 06 de novembro.

Tiago Bettencourt regressa ao palco do Cine-tetro de Estarreja na noite de 20 de novembro.

Considerada uma das melhores vozes masculinas da sua geração, Ricardo Ribeiro dá a conhecer o seu trabalho “respeitosa mente”, a 7 de dezembro, pelas 21h30.

Por seu lado, António Zambujo toca “Voz e violão” na noite de 18 de dezembro.

Próximo da época natalícia, a Educarte apresenta uma sessão de música “para bebés e papás”, na manhã de 12 de dezembro, e ao final da tarde de 19 de dezembro cumpre-se o que começa já a ser uma tradição naquela sala de espetáculos: o concerto de Natal pela Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida pelo maestro António Vassalo Lourenço.

Há ainda espaço para o teatro, a dança, o circo contemporâneo e o cinema, numa agenda que conta com a peça de teatro infantil “O pequeno livro dos medos”, da autoria de Sérgio Godinho, com encenação e interpretação de Elsa Galvão, que vai estar em palco pelas 16 horas de 17 de outubro.

A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo vai dançar “AmarAmália”, na noite de 23 de outubro, e a companhia de teatro Kopinxas ocupa o palco com a peça de teatro “Naperon e bibelot”, a 30 de outubro, pelas 21h30.

Teatro também para um público familiar e infantojuvenil é o que vai estar em cena a 13 de novembro, com a peça “O meu amor virá de comboio”, num trabalho que fala do universo dos caminhos-de-ferro, com referência especial à ligação de Estarreja com esse meio de transporte.

Lugar também na programação tem o hip-hop, a partir da história do graffiti, na performance “válvula”, “meio palestra, meio concerto de hip hop”, a 27 de novembro, pelas 21h30, num espetáculo para dar visibilidade ao Festival de Arte Urbana de Estarreja (Estau), que combina o desenho digital de António Jorge Gonçalves com a música e voz de Ibc Soldjah.

O Cine-Teatro recebe ainda um espetáculo de circo contemporâneo do Teatro do Mar intitulado “mutabilia”, pelas 21h30 de 4 de dezembro, e de 9 e 11 de dezembro o festival das artes “Diferenciar-te”, que inclui teatro, dança, cinema de animação, artes plásticas e fotografia, em que participa cerca de uma centena de pessoas portadoras de deficiência.