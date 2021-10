O aguardado nono álbum de estúdio dos Coldplay, intitulado "Music of the Spheres", chegou esta sexta-feira, dia 15 de outubro, às lojas físicas e plataformas digitais de todo o mundo.

O lançamento do disco dá-se um dia depois de os Coldplay terem anunciado a nova digressão por estádios em todo o mundo para 2022. A lista completa de concertos da "Music of the Spheres World Tour" já está disponível em coldplay.com/tour.

O anúncio da digressão foi acompanhado por um conjunto "abrangente de iniciativas de sustentabilidade e de compromissos ambientais, incluindo o de reduzir as emissões de CO2 e plantar uma árvore para cada bilhete vendido", lembra a Warner Music em comunicado.

O álbum "Music of the Spheres" inclui o single "Higher Power," que foi ouvido pela primeira vez na Estação Espacial Internacional (ISS), pelo astronauta francês Thomas Pesquet. Na semana passada, os Coldplay tornaram-se a primeira banda britânica a estrear-se no número da tabela US Hot 100, com a sua colaboração com os BTS em "My Universe". A canção já arrecadou mais de 100 milhões visualizações acumuladas no YouTube.

Esta sexta-feira, os britânicos revelaram ainda o lyric vídeo de uma das peças centrais do novo disco, o tema "Let Somebody Go", com a letra escrita à mão pelo próprio Chris Martin e pela artista convidada, Selena Gomez.

Na próxima sexta-feira, 22 de outubro, os Coldplay sobem ao palco da Climate Pledge Arena, em Seattle. A atuação será transmitida em direto, para todo o mundo e gratuitamente, na Amazon Music, Amazon Prime e na Twitch.