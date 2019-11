Coldplay adiam divulgação de álbum

O líder dos Coldplay anunciou esta quinta-feira que o grupo musical britânico adiou a digressão de apresentação do seu novo álbum para ser o mais limpo possível e ter um balanço carbónico neutro.

“Vamos dar tempo, nos próximos dois anos, para fazer com que a nossa ‘tournée’ seja não apenas respeitadora do ambiente, mas também que tenha um impacto positivo”, declarou Chris Martin, em entrevista à BBC.

Em relação à divulgação do seu oitavo álbum, chamado “Everyday Life”, o cantor avançou que quer que a nova digressão da banda tenha um balanço carbónico neutro. “O mais difícil vai ser a aviação”, admitiu, mas “o objetivo vai ser, por exemplo, ter uma digressão sem qualquer plástico ou alimentada em grande parte pela energia solar”.

Quando divulgou o álbum anterior, “A Head Full of Dreams”, o grupo realizou 122 concertos no mundo inteiro, o que lhe proporcionou uma receita superior a 500 milhões de dólares (452 milhões de euros).

Desta vez, o grupo optou por dar, por enquanto, dois concertos, retransmitidos de forma gratuita na rede social Youtube.

Os Coldplay vão atuar na capital jordana, Amã, ao nascer e ao pôr-do-sol, para ilustrarem as duas faces do novo álbum, informou a BBC.

A banda vai ainda dar um único concerto na segunda-feira no Museu de História Natural de Londres, cujas receitas vão ser entregues a uma associação de defesa do ambiente.

O alinhamento do álbum - que foi divulgado antecipadamente em anúncios de classificados nos jornais das cidades dos membros dos Coldplay (em Exeter, Southampton, Fife e Flintshire) - é o seguinte:

Sunrise:

Sunrise

Church

Trouble In Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need A Friend

Sunset:

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

بنی آدم

Champion Of The World

Everyday Life