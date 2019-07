Esta evolução reflete a subida homóloga de 1% na publicidade, para os 59 milhões de euros, e a descida de 3%, para 27,4 milhões de euros, na rubrica de ‘outros rendimentos operacionais’ que incorpora essencialmente os rendimentos de produção audiovisual, serviços de multimédia e de cedência de sinal.

O grupo Media Capital acrescenta ainda que, no conjunto do semestre terminado em junho, a publicidade registou uma variação negativa de 1% no segmento de Televisão (com a quebra a registar os 3% considerando apenas o segundo trimestre).

Já no segmento de Rádio & Entretenimento, a publicidade teve uma subida de 10% (+5% no segundo trimestre). No segmento ‘outros’ (que inclui as áreas do digital, assim como a holding e os serviços partilhados do Grupo), houve uma melhoria de 10% em termos homólogos (-7% no segundo trimestre)

Já quanto aos gastos operacionais, o primeiro semestre fechou a registar uma subida de 6% passando de 67,1 milhões de euros para 71,5 milhões de euros.

“Quanto ao resultado operacional (EBIT), este foi de 9,8 milhões de euros, que compara com 16,4 milhões de euros em 2018”, refere a informação enviada à CMVM.

No final do primeiro semestre, o endividamento líquido da dona da TVI situou-se em 80,9 milhões de euros, registando uma melhoria de 4,8 milhões de euros face ao final de 2018.