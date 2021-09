Segundo a Câmara de Odemira, as iniciativas do festival, através do qual o município integra a rede do Festival Sete Sóis Sete Luas, dedicado às artes do Mediterrâneo e do mundo lusófono, são gratuitas e vão decorrer em vários espaços da vila.

O festival vai começar na Zona Ribeirinha com duas sessões de um espetáculo de circo aéreo acrobático humorístico da companhia francesa Les P’tits Brás, a primeira na quinta-feira e a segunda na sexta-feira, sempre a partir das 21h30.

O espetáculo “Bruits de Coulisses”, a mais recente produção da companhia, inspira-se no universo barroco e convida o público a entrar “num ambiente teatral do século XVII, onde o sonho e a realidade se confundem, num misto de fantasia, poesia e humor”.

Seguem-se dois concertos do Med Arab 7Sóis Ensemble, produção original do festival, o primeiro no sábado, no Cerro do Peguinho, às 21h30, e o segundo no domingo, às 11h00, no Cineteatro Camacho Costa.

O concerto de domingo, em estreia nacional, vai ser solidário, de inclusão pela cultura e destinado aos utentes da APCO - Associação de Paralisia Cerebral de Odemira.

O Med Arab 7Sóis Ensemble, dirigido pelo compositor e guitarrista português José Barros, reúne músicos de cinco países do Mediterrâneo, nomeadamente França (da região da Córsega), Espanha, Grécia, Marrocos e Portugal.

No domingo, a partir das 21h30, o Cerro do Peguinho será o palco para o concerto da nova produção original do festival, a Maio 7Luas Band, que reúne seis músicos que tocam um repertório tradicional, composições originais e novos arranjos inspirados na cultura da ilha cabo-verdiana do Maio.

No último dia do festival, no dia 20, será inaugurada a exposição de artes plásticas "Saramago Mediterrâneo", às 18h00, no Espaço CRIAR.

O Festival Sete Sóis Sete Luas em Odemira integra a edição deste ano da iniciativa “Setembro Cultural”, que o município oferece este mês para promover a cultura e patrimónios do concelho e proporcionar à população diferentes manifestações culturais.

A iniciativa inclui as Festas de N.ª Sr.ª da Piedade, padroeira de Odemira, na terça e na quarta-feira, com vários espetáculos culturais e celebrações religiosas.

A programação da iniciativa integra também três ofertas da passagem do 17.º Festival Terras Sem Sombra pelo concelho.

Trata-se de uma visita guiada ao Forte de São Clemente, em Vila Nova de Milfontes, e de um concerto de música clássica dos belgas Terra Nova Collective, no dia 18, e de uma ação de biodiversidade no Portinho do Canal, no dia 19.

Na área do cinema, vão ser exibidos os filmes "Bem Bom", no dia 24, e "D'Artacão e os 3 Moscãoteiros", no dia 25, no Cineteatro Camacho Costa.

“Setembro Cultural” termina no dia 30, com a apresentação, nas redes sociais do município, de um filme sobre o contexto histórico e arqueológico de um edifício municipal em remodelação na Praça da República, em Odemira, incluída na edição deste ano das Jornadas Europeias do Património.