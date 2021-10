Três concertos, oficinas e ‘masterclasses’ fazem parte do programa do IV Festival Internacional de Percussão de Évora, que vai decorrer nesta cidade alentejana, entre 5 e 7 de novembro, revelou hoje a organização.

Promovido pela Associação e Conservatório Regional de Évora Eborae Mvsica, o evento tem direção artística de Vasco Ramalho e vai decorrer no Convento dos Remédios.

O concerto de abertura, às 21:30 de dia 5, vai estar a cargo do Drumming GP, ensemble de percussão dedicado à música contemporânea, fundado e dirigido por Miquel Bernat.

O programa inclui ainda um espetáculo com Jeffery Davis (vibrafone), Vicky Marques (bateria) e Vasco Ramalho (marimba), às 21:30 de dia 6, assim como o concerto de encerramento com todos os participantes, às 18:00 de dia 7, divulgou a Eborae Mvsica, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os orientadores e formadores das oficinas e ‘masterclasses’ vão ser Miquel Bernat (marimba), Vicky Marques (bateria), Jeffery Davis (vibrafone) e João Matos – Slalabá Tuka (batukada).

As inscrições para as oficinas do IV Festival Internacional de Percussão de Évora estão abertas até dia 30 deste mês, através do endereço de correio eletrónico eboraemusica@gmail.com, o mesmo utilizado para marcação prévia de bilhetes para os concertos, indicou a organização.

O festival é financiado pelos ministérios da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, e da Educação, contando com o apoio da Câmara de Évora, entre outras entidades.