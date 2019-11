O Conjunto Corona deverá aproveitar a ocasião para apresentar “Santa Rita Lifestyle”, o quarto álbum do grupo, editado em outubro do ano passado, enquanto os Solar Corona, “Lightning One”, o primeiro longa-duração da banda de Barcelos, editado em maio deste ano.

A segunda edição do triciclo começou a 5 de outubro, com os brasileiros Deaf Kids. A 30 de outubro atuaram Adolfo Luxúria Canibal e Krake. Até ao final do ano, no âmbito do Triciclo, atuam em Barcelos: Slumberland, projeto do músico e cineasta Jochem Baelus (21 de novembro); O Gringo Sou Eu, projeto de música interventiva de Frankão, com a escola de música da Banda Musical de Oliveira (14 de dezembro); Ruído Vário, projeto que junta a portuguesa Ana Deus e o brasileiro Luca Argel, criado em 2017 a convite da Casa Fernando Pessoa (21 de dezembro).