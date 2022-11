No final do ano, regressa às salas portuguesas o espectáculo "Luis de Matos Impossível Ao Vivo”, com elenco e ilusões renovados. A digressão vai passar por Coimbra, Lisboa, Faro e Porto.

Luis de Matos, o mais premiado mágico português, distinguido três vezes pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood e o mais jovem mágico a receber o Devant Award do The Magic Circle, promete voltar a surpreender "com uma viagem fantástica pelo maravilhoso mundo da ilusão onde o impossível se converte em realidade e os limites da imaginação são desafiados por completo".

Acompanhado por Joana Almeida, bailarina, assistente e única confidente de todos os truques, e pelos Momentum Crew, campeões mundiais de break-dance, Luís de Matos vai contar com a companhia de quatro dos maiores mágicos mundiais da atualidade - "dos Estados Unidos da América, teremos Dan Sperry, o anti-mágico, chocante e excêntrico; Javier Botía, o inigualável e hilariante Campeão Mundial de Mentalismo chega-nos de Espanha; o francês Norbert Ferré, o incrivelmente talentoso e original duplo Campeão Mundial; e Yu Hojin da Coreia do Sul, o mágico que se tornou num símbolo nacional no seu país".

DATAS:

Convento de São Francisco, Coimbra: de 15 a 18 de dezembro

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa: de 20 de dezembro a 1 de janeiro de 2023

Tatro das Figuras, Faro: de 5 a 8 de janeiro de 2023

Coliseu do Porto - de 13 a 15 de janeiro de 2023

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.