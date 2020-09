As iniciativas programadas para o dia em que será apresentado o programa das comemorações do centenário do nascimento do dramaturgo escalabitano (19 de novembro de 1920) incluem ainda uma variação da peça “Dança na Rua”, relacionando-a com a obra de Bernardo Santareno, “Do Corpo Vejo O Luar”, com música de improviso em saxofone por Ricardo Toscano pelas ruas da cidade, e a exibição da performance “Na Rua”, na Sala Multicultural do Convento de S. Francisco, com recurso a texto de autoria de José Luís Peixoto.

À noite, também no Convento de S. Francisco, onde serão concentradas as iniciativas, dada a instabilidade meteorológica, acontecerá a apresentação ao vivo do novo disco de Marco Rodrigues, “Copo Meio Cheio”, com o músico a apresentar “não só as músicas dos seus álbuns como também alguns temas do nome maior do fado, Amália Rodrigues, amiga do dramaturgo”, numa forma de homenagem a Bernardo Santareno, afirma uma nota do município.