David Carreira viajou até ao Texas, nos Estados Unidos, para gravar o videoclip de "Minha Cama", novo tema do artista português com Nego do Borel e Deejay Telio. Durante as gravações do vídeo, o cantor foi detido pelas autoridades e, segundo a imprensa, devido a "problemas com autorizações para gravar no local".

Ao SAPO Mag, a equipa do artista confirmou que David Carreira se encontra detido, mas que a situação foi resolvida de forma "simples". O cantor regressa a Portugal já esta quarta-feira, dia 4 de junho, confirmou a mesma fonte.

Nas redes sociais, os seguidores do músico lançaram um hashtag de apoio.

"Minha Cama" será o próximo single de David Carreira. Para o tema, o músico juntou-se ao brasileiro Nego do Borel, que já colaborou com Anitta, e a Deejay Telio.

* No final da manhã desta terça-feira, dia 4 de junho, o cantor revelou que tudo não passou de uma estratégia de marketing.