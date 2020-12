Em 2020, o mundo da música enfrentou novos desafios devido à pandemia da CODIV-19. Apesar de todas as dificuldades no setor, os artistas não deixaram de nos dar música, que ajudaram a colorir ainda mais os dias bons e a superar os dias menos bons.

Para fechar o ano, a equipa do SAPO Mag escolheu 20 das melhores canções portuguesas que ouvimos em 2020. Da playlist, que se encontra disponível no Spotify, fazem parte temas de David Bruno, Três Tristes Tigres, Moullinex, Pongo, Throes + The Shine, Noiserv, Clã, Vatsun ou Spicy Noodles.

Na lista do SAPO Mag, fazem ainda parte canções de novos artistas que nos conquistaram nos últimos meses, como Cláudia Pascoal, Tomás Adrião, Janeiro, Sara Correia ou SYRO. A playlist tem também temas de Carolina Deslandes, Capicua, Dino d'Santiago, Bispo e Samuel Úria.

Lista SAPO Mag: 20 das melhores canções portuguesas que ouvimos em 2020

David Bruno - Festa Da Espuma

Três Tristes Tigres - Estado De Espírito

Moullinex - Luz

Pongo - Makamba

Throes + The Shine - Movimento

Noiserv - Neutro

Clã - Pensamentos Mágicos

Vatsun - Vida Santa

Cabrita - Desperado

Spicy Noodles - Sensacional

Cláudia Pascoal - Quase Dança

Tomás Adrião - Dia Mau

Janeiro - Solidão (Remix)

Carolina Deslandes - Não Me Importo

Capicua - Parto Sem Dor

Sara Correia - Chegou Tão Tarde

Dino d'Santiago - Kriolu (feat. Julinho KSD)

Bispo - S2

SYRO - Perto de Mim

Samuel Úria - Menina