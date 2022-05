Deejay Telio é o cabeça de cartaz da primeira edição do Yolo – You only live once, que se realiza no dia 10 de junho, junto ao Complexo Desportivo da Penha, em Faro, anunciou a organização.

Em comunicado, a organização refere que o cartaz inclui as artistas Cintia, Londone e Jyen, naquele que diz ser o “primeiro grande evento da temporada” no Algarve.

O evento musical junta vários artistas nacionais e estrangeiros, “ícones da popular nova música urbana”, estando também prevista a atuação de DJ Patife e DJ André Salgueiro.

Segundo os organizadores, o evento assinala “o regresso dos grandes eventos musicais” ao Algarve, num período de "retoma à normalidade” depois da pandemia provocada pela covid-19.

A entrada no evento, classificado para maiores de 6 anos, tem um custo de 15 euros.