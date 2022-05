Ariana DeBose foi escolhida para conduzir a cerimónia dos prémios Tony, que este ano celebram a sua 75.ª edição, reconhecendo o melhor do teatro, particularmente aquele que sobe ao palco da Broadway.

A gala está marcada para 12 de junho, num grande regresso após a pandemia ao Radio City Music Hall, em Nova Iorque.

Esta é uma estreia para a atriz de 31 anos, que o grande público conhece principalmente pela interpretação de Anita na nova versão de Steven Spielberg do musical "West Side Story" que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária na última cerimónia, mas que já é uma veterana na Broadway, com 10 anos de carreira.

Uma de produções mais notáveis ​em que participou foi o inovador ​musical "Hamilton" em 2015, ao lado de Lin-Manuel Miranda como membro do elenco original, mas foi a interpretação da lenda do Disco Donna Summer em "Summer: The Donna Summer Musical", dois anos mais tarde, que a tornou uma revelação e valeu uma nomeação para os Tony.

"Estou a regressar a casa. Estou tão honrada por celebrar 75 anos de excelência no teatro, mas, mais importante, todos os membros desta comunidade que se dedicaram a garantir que as luzes da Broadway tenham a oportunidade de brilhar mais uma vez! Este é um sonho tornado realidade e estou entusiasmada por vos ver todos a 12 de junho", disse a artista em comunicado.

Os nomeados para os Tony Awards de 2022 serão anunciados já a 9 de maio.