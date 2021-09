A artista norte-americana Dita Von Teese vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 14 de maio do próximo ano, anunciou hoje a promotora Uguru.

“O seu novo espetáculo inclui fabulosos guarda-roupas de ‘designers’ e marcas de culto como Mister Pearl, Jenny Packham, Alexis Mabille,Catherine D’Lish, Brooke Brothers e mais. Os sapatos, um ‘show’ à parte, são criações à medida de Christian Louboutin”, pode ler-se no comunicado da promotora, que indica que os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira. No espetáculo, “coberta de cristais Swarovsky, Von Teese reimagina o número clássico do ‘bolo surpresa’, sonhos ‘fetish’ à John Willie e tudo sobre remisturas eletrónicas de música do seu álbum a cargo de nomes de topo como Sebastien Tellier, Andrew Armstrong ou Monarchy”, tendo em palco Dirty Martini e Zelia Rose. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram