Este será um regresso da cantora carioca a Portugal, onde tem atuado com alguma regularidade desde que, em 2015, lançou "Mulher do Fim do Mundo", o primeiro álbum de músicas inéditas, apesar da longa carreira na música brasileira.

Sobre "Deus é Mulher", no qual volta a rodear-se de músicos da nova música brasileira, Elza Soares tem de novo uma voz ativa e ativista sobre direitos humanos, minorias, liberdade sexual, vítimas de violência.

"Minha função neste momento é a de fazer o mundo melhorar. Tenho a obrigação de fazer isso. (...) A luta da mulher é incessante. Tem o machismo, o assédio, o racismo. Dói ainda ver, em 2018, o negro sendo xingado, marginalizado, sem ter o direito de ser gente", disse a cantora numa entrevista no ano passado à revista Vogue.

Elza Soares esteve em Portugal em 2016 e 2017, em digressões em que apresentou "A Mulher do Fim do Mundo", elogiado pela crítica brasileira e internacional.