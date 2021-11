O escritor José Riço Direitinho foi escolhido para a Bolsa de Residência Literária em Madrid que tem por objetivo ajudar na divulgação da literatura portuguesa em Espanha, anunciou hoje a embaixada de Portugal na capital espanhola.

Segundo informação da embaixada, em Madrid, o escritor português vai trabalhar no romance “Amada”, que recupera a personagem de “O Escuro Que Te Ilumina” (Quetzal), e fá-la viver cerca de 30 anos depois, em 2050.

A base do romance são seis cartas que a personagem - um idoso que espera a eutanásia numa clínica suíça, em Zermatt - escreve a uma mulher.

José Riço Direitinho tem os seus livros traduzidos em alemão, castelhano, holandês, italiano e árabe e tem ainda histórias traduzidas em coreano, húngaro, inglês, francês e romeno, de acordo com a informação difundida.

O romance “O Relógio do Cárcere” (Edições ASA) foi distinguido, em 1998, pela Câmara Municipal de Madrid, com o prémio “Villa de Madrid – Ramón Gomez de la Serna”, entre concorrentes de 26 países, no âmbito da “Capital Iberoamericana da Cultura 98”.

A Bolsa de Residência Literária consiste na estadia de um autor ou uma autora portuguesa durante o período mínimo de um e máximo de dois meses na capital espanhola, tendo durante esta permanência a oportunidade de trabalhar num “novo projeto literário”.

Segundo o regulamento do concurso, com a atribuição da bolsa, a Embaixada de Portugal em Espanha pretende “valorizar a realização de trabalhos de criação artística, neste caso literária, fomentando a sua dimensão internacional”.

Por outro lado, o autor ou a autora escolhida compromete-se a permanecer no espaço que lhe for atribuído durante o decorrer da bolsa e também a trabalhar exclusivamente no projeto de criação literária associado.

A Bolsa de Residência Literária replica uma iniciativa idêntica que foi iniciada em Berlim, em 2016, e que se enquadra no programa de divulgação internacional do conjunto de iniciativas coordenadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura.