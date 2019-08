O festival, que vai para a sua 5.ª edição, vai contar com a atuação dos Avulsed, banda de Madrid criada em 1991, a 12 de outubro, anunciou a organização do Bairrada MetalFest, em nota enviada à agência Lusa.

No primeiro dia do evento, atuam os Equaleft, do Porto, Biolence, conjunto de Vila Nova de Gaia, os conimbricenses Secret Chord e os Booby Trap, banda criada em 1993 em Aveiro e que regressou em 2012.

No segundo e último dia de festival, para além dos Avulsed, tocam Corpus Christii, Phaton Vision e Serrabulho, contando ainda com uma matiné com duas bandas de Aveiro, Motim e Estado de Sítio.

O festival, que decorre em Ancas, no concelho de Anadia, realizou-se entre 2009 e 2011 e foi relançado em 2018.

Na edição anterior contou com a participação de grupos como os Bizarra Locomotiva e os espanhóis StrikeBack.