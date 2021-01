As novas datas foram marcadas para 08 a 20 de março de 2022 no Teatro Tivoli, em Lisboa, e 24 a 26 de março de 2022, no Coliseu do Porto.

De acordo com a UAU, os espetadores que já adquiriram os bilhetes poderão trocá-los até 7 de março deste ano para os espetáculos em Lisboa e até 23 de março para os espetáculos no Porto.

Os bailarinos do grupo Stomp - originário de Brighton, no Reino Unido - usam o corpo e objetos do quotidiano, desde vassouras, caixotes do lixo, botas e baldes, para criar ritmos e coreografias, e têm vindo a fazer digressões ao longo dos últimos 30 anos.