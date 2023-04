A mostra reúne 30 blusas tradicionais bordadas à mão nos últimos anos por mulheres apaixonadas pelos bordados autênticos da República da Moldova, Roménia e diáspora, segundo um texto do museu.

Acompanhadas por fotografias com ornamentos populares, serão maioritariamente apresentadas blusas com “altiță”, peça bordada, recentemente incluída na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

A exposição é organizada pela Comunidade “Maiestria” de Chisinau, Embaixada da República da Moldova em Portugal, Ministério da Cultura da República da Moldova, Direção-Geral do Património Cultural / Museu Nacional do Traje, e município de Porto de Mós, ficando patente até 4 de maio.