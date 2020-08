“O Espelho e a Luz” ("The mirror & the light", no original) esteve para sair em abril, mas os condicionalismos criados pela pandemia de covid-19 obrigaram a adiar o seu lançamento para o início de setembro, explicou a Presença, responsável pela edição do livro em Portugal.

Este é o volume que encerra a saga de Thomas Cromwell e que coloca a autora mais uma vez entre os finalistas do Prémio Booker, galardão já arrecadado com os dois primeiros livros da trilogia, e que alguns críticos apostam que será ganho novamente.

Além disso, Hilary Mantel está também nomeada para o Women’s Prize for Fiction, cuja vencedora será anunciada a 09 de setembro.

“O Espelho e a Luz” surge oito anos depois da publicação do segundo volume ("Bring up the bodies", no original) e 11 anos depois de "Wolf Hall", o volume inaugural da trilogia.

"O Espelho e a Luz" começa com a execução de Ana Bolena, em Inglaterra, em maio de 1536, e continua a história de Cromwell até à sua própria execução, quatro anos depois.

"Ana Bolena está morta, decapitada no espaço de um batimento cardíaco por um executor francês contratado. Enquanto os seus restos mortais são recolhidos e votados ao esquecimento, Thomas Cromwell toma o pequeno-almoço com os vitoriosos", descreve a editora.

Filho de um ferreiro, Thomas Cromwell, ministro de Henrique VIII, emerge do banho de sangue daquela primavera para prosseguir a sua ascensão ao poder e à riqueza, enquanto Henrique VIII se prepara para viver um momento de felicidade com a sua terceira rainha, Jane Seymour.