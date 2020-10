O festival destinou-se a arrecadar fundos para o Crossroads Center, na ilha caribenha de Antigua, um centro educacional e de tratamento da dependência química, que o músico fundou em 1998.

Em dois concertos, realizados num só dia, além de Eric Clapton, atuaram James Bay, Jeff Beck, Doyle Bramhall II, Gary Clark Jr., Robert Cray, Sheryl Crow, Andy Fairweather Low, Peter Frampton, Vince Gill, Buddy Guy, Sonny Landreth, Lianne La Havas, Los Lobos, John Mayer, Keb 'Mo', Bonnie Raitt, Robert Randolph, Tedeschi Trucks Band e Jimmie Vaughan, entre outros músicos.

As atuações gravadas vão ficar diponíveis em seis vinis Longplay e em três CD, a 20 de novembro, anunciou hoje a Warner Music.

O festival regressou depois de um hiato de seis anos.

Em comunicado, a discográfica realça que a gravação "revive os melhores momentos da exibição de virtuosismo da guitarra".

Ao longo da sua atuação, Clapton partilhou o palco com outros músicos para interpretar algumas das suas canções mais conhecidas, como "Layla", com John Mayer, e versões acústicas de "Wonderful Tonight" e "Lay Down Sally", com Andy Fairweather Low.

Eric Clapton prestou também uma homenagem ao seu amigo George Harrison, músico falecido em 2001, com uma versão de "While My Guitar Gently Weeps", com Peter Frampton.

Segundo a editora, a programação de Crossroads ofereceu "uma mistura impressionante de artistas, com lendas como Bonnie Raitt, James Burton, Robert Cray e Jeff Beck, cuja excelente versão de 'Caroline, No', dos Beach Boys, foi um dos pontos altos do festival".

A Warner destaca uma versão de "I Wanna Be Your Dog", dos Stooges, por Doyle Bramhall II, Susan Tedeschi, Derek Trucks, Jim Keltner e o ator Bill Murray, a atuação de Buddy Guy e Johnny Lang, "explorando o clássico 'Cognac' de Guy"; e uma versão do êxito de Merle Haggard "Tonight The Bottle Let Me Down", poe Vince Gill, Albert Lee, Bradley Walker e Jerry Douglas.

Eric Clapton voltou ao palco para liderar as apresentações de "Purple Rain", de Prince (1958-2016), e de "High Time We Went", de Joe Cocker (1944-2014).

O primeiro festival Crossroads Benefit Concert decorreu em 1999, no Madison Square Garden em Nova Iorque.

O Crossroads Guitar Festival fez a sua estreia em 2004, no Cotton Bowl, em Dallas, no Estado do Texas.

A edição de 2019 aconteceu no American Airlines Center, em Dallas.