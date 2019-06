O festival vai abrir no dia 4 de julho, na Escola D. António da Costa, com “A Boda”, de Bertolt Brecht, encenado por Ricardo Aibéo, seguindo-se, nos dias 5, 6 e 7, na Incrível Almadense, “Provisional Figures”, projeto de Marco Martins com não-atores de Great Yarmouth, no Reino Unido.

Também a partir de dia 5, o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, vai receber “As Três Sozinhas”, de Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas e Sílvia Filipe.

Ao longo da programação são múltiplas as presenças da língua castelhana, começando com “La Partida”, de Vero Cendoya, um espetáculo de rua coreográfico para cinco bailarinas, cinco jogadores de futebol e um árbitro a partir de textos de Eduardo Galeano, que vai ter lugar na Praça São João Baptista, igualmente no segundo dia de festival.

Rafael Álvarez encena “Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia”, enquanto a companhia T4, de Buenos Aires, leva ao palco “Un Poyo Rojo”, havendo ainda espaço para a também argentina “País Clandestino”, de Maëlle Poésy e Jorge Eiro.

O Théâtre de Nîmes, de França, leva à Escola D. António da Costa “Franito”, “uma revisitação brilhante do flamenco” encenada por Patrice Thibaud, enquanto a companhia Non Nova, de Nantes, apresenta “Saison Sèche”, peça estreada no Festival de Avignon do ano passado com encenação e dramaturgia de Phia Ménard e Jean-Luc Beaujault.

Por seu lado, as companhias 1er Temps, de Dakar, e ABC, de Paris, levam a Almada “De Quoi Sommes Nous Faits?!”, uma proposta coreográfica para quatro intérpretes de Andréya Ouamba com encenação de Catherine Boskowitz.

O espetáculo de honra deste ano – escolhido pelo público da edição anterior para que se repetisse em 2019 - cabe a “Dr. Nest”, da alemã Familie Flöz, e vai ser levado à cena no dia 14, no palco grande da Escola D. António da Costa.

O festival vai também receber concertos, uma noite para crianças na esplanada da Escola D. António da Costa no dia 9 de julho, cursos de formação, exposições e debates.

As assinaturas do festival custam 75 euros, enquanto os preços dos bilhetes para os espetáculos individuais variam consoante a sala em Almada, Lisboa e Cascais.