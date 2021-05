O Amadora em Cena começa na noite de dia 3, quinta-feira, às 21h00, com a peça “Turma de 95", de Raquel Castro e, no dia 4 de junho, segue com “Esta Noite Grita-se”, às 19h00, de José Maria Vieira Mendes, pela Companhia Cepa Torta.

Ainda no dia 4 de junho sobem a palco “As Águas”, às 21h00, a partir de textos de Ruy Duarte de Carvalho, pelo Teatro Passagem de Nível.

No dia 5 de junho, às 21h00, vai ser a vez de “Um Pedido de Casamento”, de Anton Tcheckhov, pela Contacto - Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar e, no último dia do festival, domingo, 6 de junho, das 10h30 às 11h30, vai estar em cena a peça “Hora do Conto para Bebés, PIU”, do Teatro do Biombo.

Da parte da tarde, às 16h00, “A Capuchinho Vermelho na Floresta das Mil Janelas”, de Tiago Filipe, pela companhia Sui Generis, vai terminar o festival.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira dos Recreios da Amadora, entre as 14h00 e a hora de início de cada espetáculo.