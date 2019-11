“Na mais pequena região da Rede de Cidades Criativas da UNESCO”, vão atuar “músicos e projetos vindos de Portugal, Espanha, Inglaterra, Suécia, Argentina, Estados Unidos da América, Grécia, Finlândia e Síria, para uma grande festa ‘fora do lugar’ em três semanas e oito dias de programação", explica, em comunicado, o diretor artístico da iniciativa, Filipe Faria, um dos responsáveis do projeto Arte das Musas.

Resultado da parceria entre a Arte das Musas e o município de Idanha-a-Nova e com o apoio do Ministério da Cultura e da Direção-Geral das Artes, o Fora do Lugar - Festival Internacional de Músicas Antigas, assume uma proposta inspirada no mundo rural, virada para o país, a Europa e o mundo.

No total, esta edição conta com um conjunto de 28 atividades entre concertos, oficinas com os músicos convidados, programa educativo de música e corpo, a gastronomia regional, caminhadas na natureza e ‘birdwatching', cinema documental, fotografia, arte sonora e exposições, sendo que este ano conta com novas parcerias com o DocLisboa, o Geopark Naturtejo e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).