O recital inaugural da 4.ª edição do Festival Internacional de Piano de Oeiras, no próximo domingo, vai homenagear o produtor José Fortes, "um dos técnicos de som mais importantes da música portuguesa", anunciou hoje a organização do festival.

A homenagem a José Fortes, que garantiu a qualidade de "centenas e centenas" de gravações de músicos e compositores portugueses, ao longo de mais de 50 anos, de António Pinho Vargas a José Afonso, Rui Veloso e Sérgio Godinho, sucede às de edições anteriores do festival, que visaram o musicólogo Mário de Carvalho, o pianista Jorge Moyano e o maestro e divulgador José Atalaya.

José Fortes nasceu em 16 de fevereiro de 1943.

"Célebre pela grande quantidade de artistas famosos que gravou", desde os anos de 1960, "e pela qualidade das suas gravações", o engenheiro de som e produtor soma "centenas e centenas de discos, gravações de espectáculos e concertos ao vivo, além de recolhas de carácter etnográfico", abrangendo nomes como os de Carlos Paredes, Carlos do Carmo, José Mário Branco, António Victorino D'Almeida, Adriano Correia de Oliveira, Carlos Bica, Fausto, Fernando Tordo, José Calvário, Luís Cília, Mário Barreiros, Mão Morta, Banda do Casaco, Paulo de Carvalho e muitos mais.

"Ecléctico", o seu trabalho vai da música popular à erudita, do jazz à ópera, do punk, à palavra falada. "Atualmente faz gravações por conta própria com um estúdio móvel (...) dedicando-se principalmente à gravação de música clássica em igrejas ou em acústicas adequadas", escreve a organização do festival.

"Inegavelmente referência nacional no que toca ao som, José Fortes foi considerado em 2014, pela revista Blitz, como um dos 30 maiores produtores da música", conclui o festival.

Entre os intérpretes, já anunciados, para esta edição do festival estão os pianistas Grigory Gruzman (Rússia), Jan Michiels (Bélgica), Angela Cheng (Canadá) e Suzana Bartal (Roménia/França), além de Nikolai Lugansky, cabeça de cartaz que encerrará o certame, no dia 1 de agosto. O recital de domingo é com a diretora artística, Teresa Palma Pereira.