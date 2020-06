Por causa da pandemia da COVID-19, este ano não acontecerá a 37.ª edição do Jazz em Agosto, com a fundação a decidir organizar um festival focado no jazz nacional e com concertos em Lisboa, mas também haverá no Porto e em Coimbra, fruto de uma parceria com a Associação Porta-Jazz e o Jazz ao Centro Clube.

Assim, o Jazz 2020 decorrerá durante dois fins de semana, de 31 de julho a 9 de agosto, com seis concertos no anfiteatro ao ar livre da Fundação Gulbenkian. Estão previstos ainda dois concertos no Porto e outros tantos em Coimbra, em datas e locais a anunciar.

Depois de meses de paralisação da atividade cultural, por causa da COVID-19, a organização explica que este festival é “uma oportunidade única para apoiar mais de 60 músicos e as equipas técnicas envolvidas” no Jazz 2020.