A segunda edição do festival Jazz no Jardim está marcada para os dias 17 e 18 de junho no Jardim Municipal Adriano José de Carvalho e Melo.

Mário Laginha Trio, que vai apresentar o álbum "Jangada" (2022), João Cabrita e Margarida Madureira Quintet são algum dos artistas que vão passar pelo evento promovido pela Câmara Municipal de Marco de Canaveses.

A entrada no festival o Jazz no Jardim é gratuita.

PROGRAMAÇÃO JAZZ NO JARDIM 2022:

Dia 17 de junho:

21h30 - “Jangada” de Mário Laginha Trio

Dia 18 de junho:

10h00 - Formação Infantil “Música em todo o lado! Saber ouvir com ouvidos de ouvir” com Mariana Vergueiro - público dos 3 aos 6

11h30 - Formação Juvenil “Música em todo o lado! Saber ouvir com ouvidos de ouvir” com Mariana Vergueiro - público dos 7 aos 15

14h30 - Oficina de Jazz e improvisação com Mariana Vergueiro

18h00 – Concerto de Margarida Madureira Quintet

21h30 – ‘Cabrita’ de João Cabrita