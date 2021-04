O nono festival Que Jazz É Este? decorrerá de 21 a 25 de julho em vários espaços de Viseu, num "formato de cinco dias consecutivos e intensos, agora com uma maior experiência e conhecimento" em contexto de pandemia, revelou hoje a organização.

No jardim da Casa do Miradouro, no dia 23, apresentar-se-ão os Golpe!, duo formado pelo trompetista Gonçalo Marques e pelo baterista João Lopes Pereira, enquanto no dia 25 atuam a Orquestra de Jazz de Espinho & Mário Costa no Teatro Viriato.

As honras de encerramento do festival ficarão por conta dos Carapau Afrobeat, coletivo de nove músicos brasileiros e portugueses em torno da música africana.