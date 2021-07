O SonicBlast Fest está marcado para 11, 12 e 13 de agosto de 2022, na praia Duna do Caldeirão, em Caminha, após estar suspenso durante dois anos, devido à pandemia de COVID-19.

Os restantes nomes confirmados, até ao momento, são Electric Wizard, Weedeater, Pentagram, 1000Mods, W.I.T.C.H (We Intend to Cause Havoc), Meatbodies, Night Beats, Slift, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, The Devil and the Almighty Blues, Frankie and the Witch Fingers, Mythic Sunship, The Machine, Psychlona, Tia Carrera, Toxic Shock, Green Lung, Bala, The Goners, Rosy Finch, Samavayo, Diva Heaven e We Hunt Buffalo.