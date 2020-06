O álbum, de música eletrónica, é o resultado de vários anos de investigação e reflexão sobre a visão que os ocidentais têm da região da Venezuela de onde é oriundo.

De acordo com a editora, as oito peças de “Ficciones del trópico” tiveram como ponto de partida uma obra literária sobre uma Venezuela tropical, escrita e desenhada pelo naturalista alemão Anton Goering, no século XIX.

Na obra de Goering e de outros autores sobre a Amazónia venezuelana, Molero “viu a ingenuidade exótica e uma curiosidade galopante nas descrições e emoções pela floresta”, levando-o a compor o álbum agora a editar, refere a editora discográfica.

“Ficciones del trópico” é o sexto álbum do catálogo e o primeiro lançamento internacional da Holuzam, a editora criada por José Moura, André Santos e Márcio Santos no contexto da loja de discos Flur, de Lisboa.