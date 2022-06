“Nos dias 15, 16 e 17 de julho, a Ritmos, promotora responsável pelo festival Vodafone Paredes de Coura, apresenta pela primeira vez o Festival Contrasta, com o apoio do Município de Valença. Com o objetivo de repetir anualmente o conceito, este novo festival, apresenta alguns dos nomes mais marcantes da atualidade musical”, lê-se em comunicado.

Em cada dia do festival haverá dois concertos: António Zambujo e Irma atuam a 15 de julho, Gisela João e Tiago Nacarato, no dia 16, e Gal Costa e Tainá, no dia 17.

Os espetáculos decorrem nas Cortinas de São Francisco, “na emblemática Fortaleza de Valença”.

Os bilhetes – passes de três dias (com um custo de 20 euros) e bilhetes diários (10 euros) – já estão à venda.