Com atuações internacionais em vários países, também pela Terra Santa, onde esteve pela primeira vez em 2011, e em grandes eventos católicos como o Encontro Mundial das Famílias e em várias edições da Jornada Mundial da Juventude, o grupo The Sun, fundado em 1997, escolheu este ano Fátima para um concerto gratuito e traz com ele 80 fãs numa viagem-peregrinação a Portugal, com visita a Lisboa, Fátima, Coimbra e Braga.

Segundo uma nota sobre a iniciativa, “entre outros reconhecimentos públicos que recebeu, o ‘The Sun’ foi premiado em 2013 no Festival da Doutrina Social, em Verona, pelo que tem feito por milhares de jovens, despertando neles a consciência de que agir ativamente pelo bem comum traz realização, alegria, dignidade ao indivíduo e à sociedade como um todo”.

Em 2016, Francesco Lorenzi, compositor, cantor e guitarrista, recebeu a Medalha do Pontificado - Prémio do Papa Francisco, no contexto das Academias Pontifícias, “pela sua contribuição para o desenvolvimento do humanismo cristão e das suas expressões artísticas no mundo".

A 16 de outubro deste ano, Francesco Lorenzi participou no VII Encontro de Músicos Católicos, organizado pela Conferência Episcopal Espanhola em Burgos, com o seu testemunho de vida e conversão que intitulou “A bondade trouxe-me a casa”.

Uma das suas digressões – “Tournée da Luz” -, que terminou em outubro de 2014, contou 172 eventos com mais de 200.000 participantes e passou por Itália, Portugal, Brasil e Israel.

Com entradas gratuitas, o concerto terá lugar no auditório do Centro de Estudos de Fátima (CEF), a partir das 21h00.