A ilustradora e arquiteta portuguesa Eva Evita venceu o prémio Catálogo Ibero-América Ilustra, com um trabalho de ilustração inédito "cheio de significado, tanto narrativo como plástico", revelou o júri do galardão.

O Catálogo Ibero-América Ilustra, com um prémio monetário de 5.000 dólares (cerca de 4.925 euros), é uma iniciativa da Fundación SM e da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, para reconhecer e divulgar ilustradores de todo o mundo.

Eva Evita, nome artístico da autora portuguesa Eva Vieira, venceu o prémio da 13.ª edição, com a série inédita de ilustrações "O sono do sol", tendo sido escolhida entre 700 ilustradores do espaço ibero-americano que se apresentaram a concurso.

O júri decidiu atribuir o prémio a Eva Evita sublinhando "que a sua linguagem poética dá continuidade ao caminho traçado pelas vozes mais reconhecidas do mundo da ilustração editorial dos últimos anos".

"Cada ilustração tem uma força e narrativa próprias, integrando-se todas numa sequência narrativa onírica potente, que comove o leitor", justificou o júri, citado em nota de imprensa.

Com este prémio, Eva Evita terá o seu trabalho em destaque na publicação associada ao galardão e na exposição que a Feira Internacional do Livro de Guadalajara organizará este ano, no final de novembro.

Com mais de uma década de existência, o Catálogo Ibero-América Ilustra é uma plataforma de divulgação da ilustração ibero-americana, em particular a ilustração direcionada para crianças e jovens, tendo reconhecido, pela primeira vez, uma artista de Portugal.

O júri integrou Ana Laura Delgado (México), Patrícia Guerreiro Nunes (Portugal), Yosh (México), Issa Watanabe (Peru) e Sara Rioja Gutiérrez (Espanha).

De acordo com informação da página oficial, Eva Evita é mestre em Ilustração e Animação, trabalha em arquitetura e em ilustração editorial, é coautora do projeto TUSSE TUSSE Edições Ambulantes e organiza regularmente oficinas de ilustração.

Já foi distinguida com o prémio revelação da BIG - Bienal de Ilustração de Guimarães e reconhecida nas iniciativas Aveiro Jovem Criador ou Novos Talentos Fnac, entre outras.

Atualmente, Eva Evita tem uma exposição de ilustração patente no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, que encerra no domingo.

A ilustradora reagiu ao prémio nas redes sociais.

