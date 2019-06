“Depois de três temporadas incríveis em 2016, 2017 e 2018, com três eventos esgotados, o Brunch Electronik – In The Park está de volta de 28 de julho a 22 de setembro, à Lagoa Branca na Tapada da Ajuda, entre as 14:00 e as 22:00, para continuar a mudar as tardes de domingo deste verão”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

No primeiro domingo, a 28 de julho, atuam Marco Carola, Johan, Kokeshi e Magazino, no seguinte Luciano Jean Pierre, Nox e Penelope. Para 11 de agosto, estão agendadas as atuações de Jeff Mills, Ellen Allien, Waajeed DJ e Mashkov.

A 18 do mesmo mês atuam Joseph Capriati, Francisca Urbano, Frank Maurel e Pixel82, e a 25 Charlotte de Witte, Fjaak, Amulador B2B Tiago Fragateiro e RoundHouse Kick.