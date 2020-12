Na emissão de dia 25 de dezembro do "Jornal das 8", da TVI, foi para um ar uma reportagem especial sobre Marco Paulo e as suas fãs. Na rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou ao detalhe os depoimentos das seguidoras do cantor português.

"Uma pen [oferecida por um amigo] com músicas do Marco Paulo? Não sei se é bem um amigo, estou a brincar. Gosto muito das músicas, mas ficaria assustada se enfiasse aqui uma pen na entrada USB do meu computador e aparecesse 'Taras e Manias', "Mulher de 40', 'Além da Cama', 'O que é que fazes esta noite' ou 'Mais e Mais Amor'... ia achar que era conteúdo daqueles site para maiores de 18", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Joana Marques quer inscrever-se no clube de fãs de Marco Paulo mas é provável que não a aceitem no grupo", resume a RR na descrição do vídeo.

