No final da emissão desta quarta-feira, dia 13, de "Extremamente Desagradável", que foi dedicada a Ricardo Martins Pereira (O Arrumadinho), Joana Marques deixou um conselho. "Só avisar o Arrumadinho, caso queira também, de certa forma, insultar-me como Ruben Rua, que espere por amanhã", frisou.

"Ainda vem a segunda parte e depois insulta tudo", acrescentou.

Já emissão desta terça-feira, dia 12 de outubro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista de Ruben Rua no programa "Era O Que Faltava", da Rádio Comercial. Na sua conta no Instagram, sem referir o nome da humorista, Ruben Rua reagiu aos comentários.

"É triste que algumas pessoas se lembrem de nós quando querem promover os seus livros e depois sejam, constantemente, extremamente desagradáveis”, começou por frisar.

"Os limites do humor são discutíveis, os da educação seguramente que não. Assim como a fundamentação e contextualização, que ao contrário do ar que diminui a sua densidade com o aumento da altitude, deveriam ser mais sustentadas”, rematou o apresentador da TVI.