"Normalmente rezo para que a pessoa de quem vou falar neste dia não esteja a ouvir a Renascença, mas hoje é diferente e quero mesmo que a Débora Monteiro ouça isto (...) Hoje venho numa de ajudar", começou pro frisar Joana Marques na emissão desta segunda-feira, dia 23 de maio, de "Extremamente Desagradável".

Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista recordou as publicações da atriz e apresentadora da SIC sobre a contração de "alguém para ajudar nas lides da casa".

"Neste momento, a Débora está a fazer um talent show, um 'Ídolos de trazer por casa'. Em vez dos concorrentes virem cheios de aspirações, fazem aspirações, passar a ferro e cozinhar", brincou Joana Marques. "Depois de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', temos 'Quem quer ser mulher-a-dias de Débora Monteiro?'", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.