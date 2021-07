O músico português João Pedro Pais vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 30 de novembro, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 7 de dezembro, anunciou a promotora Everything is New na quinta-feira.

“Estes concertos vêm no seguimento da digressão "Confidências" que acompanha o mais recente álbum do artista, editado a 18 de outubro de 2019. Na apresentação do último trabalho estes serão dois espetáculos cuidadosamente preparados para assinalar a estreia de João Pedro Pais no palco destas salas emblemáticas, em nome próprio”, referiu a organização. Os bilhetes para os dois concertos já estão à venda, por valores que vão dos 20 aos 32 euros. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram