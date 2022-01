Com a participação dos músicos Pedro de Castro e Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), André Ramos e João Mário Veiga (viola) e Francisco Gaspar (viola baixo), Katia Guerreiro contará ainda com alguns convidados a anunciar.

A carreira de Kátia Guerreiro teve início em 2000, com a sua presença no concerto de homenagem a Amália Rodrigues, no Coliseu de Lisboa, onde interpretou “Amor de Mel, Amor de Fel” e “Barco Negro”.

Para o concerto na Casa da Música, oes espetadores deverão apresentar o Certificado Digital Covid da União Europeia ou um teste negativo ao SARS-CoV-2 (teste rápido de antigénico realizado até 48 horas antes do início do evento), ou teste PCR feito até 73 horas antes.