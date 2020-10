"Desde fevereiro sem produzir um único concerto, apenas tendo retomado as óperas com lotação a 50%, a mítica sala abriu a bilheteira para o concerto da fadista que comemora 20 anos de carreira, e em poucas horas esgotou os 550 ingressos que ocupam metade do normalmente possível", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Katia Guerreiro pisa pela segunda vez este palco. Este espetáculo assinala a retoma da digressão "Sempre", da fadista a partir do seu álbum saído em 2018, produzido por José Mário Branco.