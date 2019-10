“Estou muito contente com este desafio, gosto de Verdi, que parece que compôs para a minha voz”, disse a cantora lírica, senhora de uma voz grave com agudos fortes que afirmou “que a nível cénico esta encenação é muito cansativa”.

A encenação de Antonio Pirolli “é muito marcada e exige uma mudança constante de trajos”, que comparou ao papel de Suzuki, da ópera “Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, que desempenhou neste mesmo teatro, em 2015.

“O papel de Preziosilla é mais exigente vocalmente, o que também dificulta as coisas, tenho de ter o nível de stress baixo, nos bastidores, onde tudo tem de ser muito rápido, despir roupa e ter logo que entrar em palco, é tudo muito rápido, e quando se entra em cena já se está muito esgotado”, afirmou.

Referindo-se à encenação, a meio-soprano afirmou que “é muito intensa, desafiante”, correspondendo a uma ópera “muito densa e muito inebriada no espírito mental do século XIX”.

A ópera, estreada em 1862, na Rússia, tem um libreto de Francesco Maria Piave, a partir do drama espanhol “Don Álvaro, o La Fuerza del sino” (1835), de Ángel de Saavedra.

A história em cenário espanhol tem como fundo a campanha militar de libertação da Itália do domínio estrangeiro. Um nobre sul-americano apaixona-se por Leonora, filha do marquês de Calatrava, de Sevilha, que a quer casar com um nobre de “brilhante brasão”.

D. Álvaro, o nobre sul-americano, tenta fugir com a jovem sevilhana, mas é surpreendido pelo pai desta e deixando cair a pistola, mata-o acidentalmente.

O jovem casal separa-se, D. Álvaro vai servir na guerra, onde é salvo pelo irmão de Leonora, sem o saber, e tornam-se amigos, mas este jura vingança de sangue, “para limpar a honra da família”.

A trama operática revela “a dimensão tremenda do inevitável, de um poder que se coloca acima da própria vontade do Homem, com desfechos imprevisíveis”, abordando um universo “de seres divididos entre a fé, o ceticismo, a ironia e a vontade de poder”, segundo nota do TNSC.

A ópera, uma coprodução do Theater Bonn, Welsh National Opera e do TNSC, estreia-se na sala do Chiado na quinta-feira às 20:00, onde sobe à cena nos dias 14, 16 e 18, sempre às 20:00, e no sábado, dia 12, às 16:00. No dia 26 apresenta-se no Coliseu do Porto.

A cantora realçou que se "estão a viver novos tempos" no TNSC, referindo-se ao novo conselho de administração do Organismo de Produção Artítica, que tutela o TNSC, e a nova diretora artística, Elisabete Matos, designada no passado dia 01 de setembro, e em funções há menos de um mês, esperando que "dê mais palco e com papéis principais aos cantores líricos portugueses", que "têm trabalhado para isso".